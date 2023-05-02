Самоуверенность повергнет в крах: Володина озвучила знак, который лишится денег

Астролог Василиса Володина предупредила Козерогов, что им сейчас явно не стоит проявлять излишнюю самоуверенность.

Избыток самонадеянности может привести представителей зодиакальной системы к серьезным финансовым проблемам, не исключена полная потеря денег.

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Также Козерогам в настоящий момент стоит внимательно следить за своей нервной системой. Импульсивность ни к чем хорошему не приведет. Мало того, она еще и толкнет к опрометчивому поступку, за который потом придется поплатиться.

Покупки астролог тоже не рекомендовала сейчас делать Козерогам. Они окажутся неудачными и разочаруют, уверена Володина.

Источник: rsute.ru