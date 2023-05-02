Три знака зодиака, которые навлекут гнев начальства на работе — заткнуть рты, иначе беда

Астролог Елена Мун поделилась прогнозом на май, оставив предостережение трем знакам зодиака, речь зашла о тех, кого подстерегают неприятности на службе. Им лучше проявить осторожность в словах, иначе расплата будет неминуемой. Звезды советуют представителям этих знаков зодиака не спорить с теми, кто стоит выше их по статусу.

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Остепениться нужно Львам. Для них май станет периодом напряженных дел. В первую очередь, проблемы коснутся работы. Начальство потребует от Львов точности и скрупулезности. Лучше всего минимизировать круг общения. Избегать публичных мероприятий. Май не лучшее время для подписания документов и заключения сделок.