Гороскоп на май для всех знаков зодиака — карьера, деньги, здоровье и любовь

Астролог Елена Мун поделилась прогнозом на май для всех знаков зодиака. Чего ждать в этот период, связанный с затмением — карьера, деньги, любовь и здоровье.

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Овны должны завершить волокиту с делами: речь идет о бумажных вопросах. На фоне ретроградного Меркурия могут напомнить о себе ошибки, которые были совершены этим знаком много лет назад. Месяц принесет убытки и траты.

Тельцам звезды советуют вспомнить о себе: под ударом окажется здоровье. При этом месяц можно назвать вполне позитивным и благодатным. Особенно там, где речь зайдет о выступлениях на публике.

Ощутят подъем сил в мае активные Близнецы. Это благоприятный период для финансовых дел, а также амурных. Дерзайте!

Раков накроет мозговой штурм. Деловые поездки принесут ожидаемый результат. При этом звезды советуют им беречь деньги.

Напряженный месяц выдастся у Львов. Неожиданно возникнут проблемы с работой. От них потребуют ювелирной точности. Лучше всего исключить подписание важных документов и согласование сделок.

Поездки, командировки ждут Дев. Можно смело привлекать в помощь влиятельных лиц, руководство. Вот кто будет на высоте. Их ораторское искусство будет оценено в высших кругах.