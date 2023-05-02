Гороскоп на май для всех знаков зодиака — карьера, деньги, здоровье и любовь

Астролог Елена Мун поделилась прогнозом на май для всех знаков зодиака. Чего ждать в этот период, связанный с затмением — карьера, деньги, любовь и здоровье.
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Овны должны завершить волокиту с делами: речь идет о бумажных вопросах. На фоне ретроградного Меркурия могут напомнить о себе ошибки, которые были совершены этим знаком много лет назад. Месяц принесет убытки и траты.
Тельцам звезды советуют вспомнить о себе: под ударом окажется здоровье. При этом месяц можно назвать вполне позитивным и благодатным. Особенно там, где речь зайдет о выступлениях на публике.
Ощутят подъем сил в мае активные Близнецы. Это благоприятный период для финансовых дел, а также амурных. Дерзайте!
Раков накроет мозговой штурм. Деловые поездки принесут ожидаемый результат. При этом звезды советуют им беречь деньги.
Напряженный месяц выдастся у Львов. Неожиданно возникнут проблемы с работой. От них потребуют ювелирной точности. Лучше всего исключить подписание важных документов и согласование сделок.
Поездки, командировки ждут Дев. Можно смело привлекать в помощь влиятельных лиц, руководство. Вот кто будет на высоте. Их ораторское искусство будет оценено в высших кругах.
Весов могут ожидать конфликты на работе. Им лучше отложить глобальные планы на май, может возникать слишком много препятствий для их реализации.
Проявить гибкость придется Скорпионам. Особенно в общении с коллегами, партнерами, руководством. Более гармоничной выглядит середина месяца.
Стрельцы устали — они ощутят перенапряжение уже в начале мая. Звезды советуют им отказаться непомерных трат. Им нельзя вступать в конфликты, особенно с вышестоящим руководством. Также не стоит брать кредиты, займы, одалживать деньги.
Козерогам стоит проявить сдержанность. В общении может проявляться агрессия, желание навязать свое мнение и волю, несдержанность, даже желание применить силу. Все будет держаться на их благоразумии.
Энергия бьет ключом у Водолеев. Им можно смело рассчитывать на помощь влиятельных лиц, обращаться за поддержкой к руководству, покровителям.
Насыщенным май станет для Рыб. Однако они могут подвести самих себя, если будут действовать второпях. Не стоит пытаться решить все и сразу в первую неделя мая: если что-то не идет, - отпустите.
По материалам vnimanie.pro