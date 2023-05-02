Какому знаку зодиака будут тыкать в лицо лишним весом: Володина – пора взяться за себя

Стрельцы сейчас должны всерьез задуматься о своем внешнем виде и рационе питания, считает астролог Василиса Володина.
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Если вовремя не взять себя в руки и продолжить в том же темпе, вам скоро начнут тыкать в лицо лишним весом. Астролог также не исключила возникновений проблем со здоровьем на этой почве.
Некоторые люди могут разочаровать Стрельцов. Володина считает, что не стоит принимать слишком близко к сердцу происходящее.
Источник: rsute.ru.