Какому знаку зодиака будут тыкать в лицо лишним весом: Володина – пора взяться за себя

Стрельцы сейчас должны всерьез задуматься о своем внешнем виде и рационе питания, считает астролог Василиса Володина.

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Если вовремя не взять себя в руки и продолжить в том же темпе, вам скоро начнут тыкать в лицо лишним весом. Астролог также не исключила возникновений проблем со здоровьем на этой почве.

Некоторые люди могут разочаровать Стрельцов. Володина считает, что не стоит принимать слишком близко к сердцу происходящее.

Источник: rsute.ru.