Знак, который обеспечит себя деньгами в мае: предостережение Глобы — интриги на работе

Тамара Глоба поделилась прогнозом на май, назвав знак зодиака, который столкнется с интригами и сложностями на службе, сумев при этом, выйти победителем.

Еще больше интересных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».

Телец

В мае больше внимания этот знак зодиака будет уделять домашним делам, а также заботам о том, что связанно с их близкими, родными и любимыми людьми. Забота будет касаться также и добычи финансовой: как обеспечить дом, как обеспечить своих близких. Будут застолья, много компаний, интересных встреч, но стоит уделить большое внимание и своей работе. На службе могут возникнуть проблемы. Коллектив изменится, кто-то уйдет. Тем не менее, без работы и без заработков Тельцы не останутся.

«Временные возможности, но в течении месяца представители этого знака подготовятся к новому этапу в делах. Путешествия, переезды и дела родственников займут ваши мысли. Третью декаду мая Тельцы должны посвятить близким, будет много суеты, по большей части приятной», - добавила астролог.

По материалам YouTube-канала Тамары Глоба.