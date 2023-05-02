Глоба назвала баловня судьбы, который развернет свою жизнь на 180° в мае — деньги, успех

Тамара Глоба поделилась прогнозом на май, назвав знак зодиака, который развернет свою жизнь на 180°, совершив своего рода важный шаг в будущее.

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Овен

Рожденных под этим созвездием практически весь месяц сопровождает успех. Но, тем не менее, обратите внимание на период вокруг затмения и это 5 мая. Это время, когда потребуется повышенное внимание ко всему, что происходит вокруг. Тамара Глоба советует Овнам проявить осторожность на дорогах, беречь свое здоровье. Возможны большие расходы или потери, которые будут волновать как в финансовом, так и в физическом плане.