Глоба назвала баловня судьбы, который развернет свою жизнь на 180° в мае — деньги, успех

Тамара Глоба поделилась прогнозом на май, назвав знак зодиака, который развернет свою жизнь на 180°, совершив своего рода важный шаг в будущее.
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Овен
Рожденных под этим созвездием практически весь месяц сопровождает успех. Но, тем не менее, обратите внимание на период вокруг затмения и это 5 мая. Это время, когда потребуется повышенное внимание ко всему, что происходит вокруг. Тамара Глоба советует Овнам проявить осторожность на дорогах, беречь свое здоровье. Возможны большие расходы или потери, которые будут волновать как в финансовом, так и в физическом плане.
В то же время, в течении месяца для рожденных под знаком Овен период удачен для договоров, финансовых сделок и материальных начинаний. Середина мая принесет значительный успех. Повышенное внимание нужно обратить на дела дома: ремонты, помощь любимым людям, дела детей и возможно придется вкладываться в их развитие. Личный успех ждет Овнов в первой половине месяца. Вторая половина мая период, когда деньги будут литься, словно из рога изобилия.
«Третья декада месяца принесет эмоциональный разрыв между любимыми людьми и друзьями. Нужно будет решить вопрос будущего и вашего и ваших близких», - добавила астролог.
По материалам YouTube-канала Тамары Глоба.