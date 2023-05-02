За спиной Ангел-хранитель: Володина назвала баловня судьбы мая - важно 8 число

Астролог Василиса Володина заявила, что главными королями фортуны мая по праву можно считать Тельцов. По ее мнению, повезет эти людям неимоверно. Успевайте только правильно на все реагировать, чтобы не растерять.

«Обратите внимание на важную дату - 8-е число. В этот день небесное явление запустит новую полосу в жизни», - заявила она.