Беды и слезы! Какой знак зодиака ждет черная полоса в мае - Глоба

Астролог Тамара Глоба уверена, что в мае у Стрельцов будет очень сложный период в финансовом плане и на работе в целом. Поэтому тут надо быть осторожным и, где требуется, проявлять сдержанность.

Глоба посоветовала тщательнее присмотреться к коллегам на работе. Есть вероятность, что кто-то хочет вас подсидеть.

Последний месяц вечны, по ее мнению, принесет Стрельцам беды и слезы. Но поддержку эти люди получат от самых любимых и близких. Берегите их.

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