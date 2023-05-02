Какому знаку стоит поберечь нервы: Володина – вспылите и испортите отношения с важными людьми

Василиса Володина. Фото: Global Look Press

Сейчас не самое лучшее время для проявления раздражительности.

В настоящий момент из-за ретроградности Меркурия многие люди ощущают повышенную раздражительность. Однако больше других достанется Скорпионам.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Если они заранее не позаботятся о методах самоуспокоения, то рискуют наломать немало дров, рассказала астролог Василиса Володина.

Раздражительность Скорпионов может зашкаливать, и, если их эмоции станут бесконтрольными, они разругаются в пух и прах с важными для них людьми. Это может привести к необратимым последствиям.

Источник: rsute.ru.

Читайте также