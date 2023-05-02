Какому знаку стоит поберечь нервы: Володина – вспылите и испортите отношения с важными людьми

В настоящий момент из-за ретроградности Меркурия многие люди ощущают повышенную раздражительность. Однако больше других достанется Скорпионам.
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Если они заранее не позаботятся о методах самоуспокоения, то рискуют наломать немало дров, рассказала астролог Василиса Володина.
Раздражительность Скорпионов может зашкаливать, и, если их эмоции станут бесконтрольными, они разругаются в пух и прах с важными для них людьми. Это может привести к необратимым последствиям.
Источник: rsute.ru.