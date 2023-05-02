Повезет и в деньгах, и в любви: Глоба назвала главного счастливчика недели – поцелован Вселенной

Близнецы сейчас могут ощущать, что способны достигнуть многого. И это действительно так. Астролог Тамара Глоба рассказала, что каждое их действие будет плодотворным.
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В настоящий момент Близнецы могут смело браться за самые смелые, масштабные и сложные проекты. Итог практически предопределен – достижение поставленных целей и удовлетворение результатом.
Близнецы найдут союзников в делах, получат хорошую прибыль. Также им светит приятная романтическая история. Она будет светлой, той, от которой люди становятся счастливыми.
Источник: rsute.ru.