Повезет и в деньгах, и в любви: Глоба назвала главного счастливчика недели – поцелован Вселенной

Близнецы сейчас могут ощущать, что способны достигнуть многого. И это действительно так. Астролог Тамара Глоба рассказала, что каждое их действие будет плодотворным.

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В настоящий момент Близнецы могут смело браться за самые смелые, масштабные и сложные проекты. Итог практически предопределен – достижение поставленных целей и удовлетворение результатом.