Глоба предупреждает про 3 мая: «Не бойтесь вкладываться»

Наступившая неделя мая будет противоречивой за счет грядущего затмения Луны 5 числа. Событие внесет сумбур во все сферы жизни, но 3 мая еще можно успеть спокойно подрейфовать среди рутины. Астролог Богдан Глоба рассказал, к чему готовиться в этот день, а также дал совет, как поступить.

«Среду займут рутинные дела и текущая работа. Не бойтесь вкладываться больше обычного. День хорош для творчества и финансовых дел. Ночь взрывная и опасная», - отметил Глоба-младший.