Вот как лунное затмение 5 мая ударит по работе: касается каждого, предупредил Глоба

Первая неделя мая уже приготовила массу сюрпризов и испытаний. Все потому, что она располагается в так называемом коридоре затмений – сильно влияние предыдущего солнечного (20 апреля), и уже подступает лунное 5 мая. Семидневка полна сумбура, ближе к явлению – пожары, проблемы с коммуникациями, аварийность, рассказал астролог Богдан Глоба.

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Не обойдет стороной напряженность и деловую сферу. На работе в период затмения астролог советует снизить активность.