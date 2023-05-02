Вот как лунное затмение 5 мая ударит по работе: касается каждого, предупредил Глоба

Первая неделя мая уже приготовила массу сюрпризов и испытаний. Все потому, что она располагается в так называемом коридоре затмений – сильно влияние предыдущего солнечного (20 апреля), и уже подступает лунное 5 мая. Семидневка полна сумбура, ближе к явлению – пожары, проблемы с коммуникациями, аварийность, рассказал астролог Богдан Глоба.
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Не обойдет стороной напряженность и деловую сферу. На работе в период затмения астролог советует снизить активность.
«Партнеров и коллектив будет буквально подмывать «свернуть горы». Спокойно взвешивайте все варианты и не делайте ничего на скорую руку - сгоряча можно наломать дров так, что потом и не разгрести. В работе прислушайтесь к женщинам и опирайтесь на прошлый опыт. Сейчас гораздо лучше держать синицу в руках», - предостерег Глоба.