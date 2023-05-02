Глоба раскрыл главное про 2 мая: «Может накидать на вентилятор скандальных историй»

Первая неделя мая — время непростое, когда свое влияние на людей оказывают сразу два затмения — прошедшее в апреле солнечное и грядущее 5 мая лунное. События этих дней сумбурны, эмоциональны и будут изматывать, сообщил астролог Богдан Глоба. Но лучше настраивать себя на позитив, ведь и его в избытке — можно легко отказаться от дурных привычек.

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Второй день недели 2 мая — это первый рабочий день месяца, и его следует провести внимательнее, чем обычно.