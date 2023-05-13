У каких знаков зодиака будет бурная личная жизнь 13 мая - держитесь

День, посвященный личной жизни и отношениям.

Львы

Положение планет указывает на то, что хотя вы в целом счастливы в ваших отношениях, вы можете обнаружить, что либо ваш партнер слишком занят, либо вы слишком заняты и вам не хватает времени вместе. Один из вас начинает чувствовать себя обделенным вниманием. Найдите время, чтобы рассказать партнеру о своих чувствах и ваша открытость и честность исцелит все образовавшиеся раны. Этот немного сложный период скоро пройдет.

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Стрельцы

Следите за тем, чтобы ваши физические желания не взяли верх над вами сегодня и не заставили вас оказаться в ситуации, о которой вы потом пожалеете. Постарайтесь держать под контролем свои сексуальные порывы в это время, так как вам не пойдет на пользу новые краткосрочные связи, которые не имеют надежды продлиться долго.

Козероги

Если вы еще одиноки и в последнее время надеялись и пытались встретить кого-то интересного, сегодня ваш день. В этих отношениях будет много искры, потому что у вас будут общие ценности. Этот человек будет держать вас в тонусе и вы будете делать то же самое для него!