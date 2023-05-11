Здоровье на нуле: знаки зодиака, которым срочно надо к врачу 11 мая

Неблагоприятный день в отношении здоровья.

Тельцы

Улучшение привычек в питании сегодня принесет вам прогресс, это время для того, чтобы сосредоточиться на своем здоровье и физических упражнениях. Ваши планеты сейчас слабо защищают вас от проблем со здоровьем, поэтому вам придется приложить дополнительные усилия.

Близнецы

Вы также должны позаботиться о своем здоровье сегодня, так как вы будете склонны заболеть с высокой температурой. Избегайте употребления холодных напитков и алкоголя, они принесут вам только вред. Если вы почувствуете, что у вас поднимается температура, постарайтесь как следует отдохнуть и это небольшое недомогание пройдет.

Львы

Больным гипертонией Львам сегодня следует быть немного осторожнее, так как высока вероятность обострения проблемы.

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