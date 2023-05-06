Гороскоп на неделю с 8 по 14 мая для всех знаков зодиака

На этой неделе многим будет довольно сложно находить общий язык с людьми. Но самая главная неприятность – дела по-прежнему не желают ускоряться. У некоторых будет ощущение, что они не делами занимаются, а каучук месят – долго, нудно и совершенно безуспешно.

Виной всему, конечно, ретроградный Меркурий. Но не отчаиваемся, это последняя неделя его козней, с 15 мая Меркурий встает на прямой путь.Teleprogramma.pro подскажет, как лучше себя вести каждому из знаков Зодиака.

Телец

Тельцы готовы и жаждут всего нового, а старое их никак не хочет отпускать. Не торопите события, скоро все будет как вы хотите. А пока дайте этому «старому» шанс вам пригодиться.

Любовь

Вы можете метаться между старым партнером и новой симпатией. А еще есть опасность возникновения любовного треугольника. Не рубите сплеча, здесь нужно все хорошенько обдумать.

Финансы

Хорошая неделя, хотя вам может показаться, что это не так, поскольку торможение, «подаренное» ретроградным Меркурием, никуда не делось. Терпение, скоро дела пойдут в гору.

Здоровье

Слишком много непонятного, слишком все затягивается, нервы могут не выдерживать. Если чувствуете усталость и недомогание на этой почве, не сопротивляйтесь, дайте себе отдохнуть.

Овен

Благоприятный период неумолимо близится к концу, и ваша задача – продолжить подготовку к менее продуктивному времени. Укрепляйте позиции, проверяйте все важные процессы, чтобы они работали как положено. Еще это хорошая возможность для завершения значимых дел, а когда время для них наступит неудачное, вы сможете спокойно отдыхать.

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Близнецы

Неделя не то чтобы обещает быть очень радужной – вам может не хватать внимания и тепла. Это будет разбивать вам сердце. А поскольку сердце – орган важный, его лучше поберечь. Для этого у вас есть два пути. Первый – действовать в команде и общаться с единомышленниками. Второй – заниматься тем, что полностью вас поглотит, не оставляя времени на какой-то там экзистенциальный кризис.

Рак

Раков неприятности на этой неделе обходят стороной. Комфортная атмосфера и благие перемены – чем не повод для радости? Единственное, с чем могут быть проволочки – это бумаги и документация. Но и здесь велик шанс, что все решится в вашу пользу, просто чуть медленнее, чем предполагалось.

Лев

Львов может подвести уверенность в собственной несокрушимости и непогрешимости. Ситуация действительно неплоха, но если вы не будете прилагать усилия и поддерживать текущее положение вещей, очень скоро можно оказаться «колоссом на глиняных ногах». Внимательно следите за происходящим и взвешивайте все решения.

Дева

Девам неделя может показаться бестолковой и раздражающей. В делах какой-то простой. Как у Винни Пуха: завтрак давно закончился, а обед еще и не думал начинаться. Только у вас так с делами. Не форсируйте события. Попробуйте лучше получить удовольствие от передышки и отдохнуть.

Весы

Весы определили для себя новую жизненную цель, рвутся в бой, а дела что-то никак не сдвинутся с мертвой точки. Не переживайте, вы не одиноки в этой проблеме – сейчас у многих все двигается в разы медленнее. Совет для вас на эту неделю: делай что должно, и будь что будет. Ваши усилия окупятся, просто не мгновенно. Наберитесь терпения.

Скорпион

Скорпионы могут обнаружить что наступают перемены, и не то чтобы такие, как вам бы того хотелось. Можно, конечно, бегать и посыпать голову пеплом, но на вас это не похоже. Поэтому можно развернуть кампанию по предотвращению нежелательных событий, а если не выходит – подготовиться к ним, имея в запасе «план Б».

Стрелец

Стрельцам тоже предстоят перемены, и перемены неплохие. Будут возникать благоприятные возможности. И вот тут случится невероятное. Вы не ринетесь навстречу приключениям и всему новому, вы будете медлить, тщательно обдумывая следующий шаг. И знаете что? Это правильное решение.

Козерог

У Козерогов не самая удачная неделя. На работе ситуация не очень, да и в отношениях тоже. Новые знакомства заводить не стоит, развивать активную деятельность в существующих отношениях – тоже. Если же вы видите, что все разваливается и расставание неизбежно, лучше примите это, не портите себе жизнь попытками скрепить песок водой.

Водолей

Водолеям нужно быть готовыми к тому, что все пойдет не по плану. Проявляйте гибкость, импровизируйте, ведь вы в этом сильны. Большого взаимопонимания с окружающими на этой неделе достичь не удастся, зато наконец-то появится возможность разрешить давнюю трудность, связанную с работой или финансами.

Рыбы

Чтобы начать новый жизненный этап, хорошо бы успешно завершить предыдущий. В этом состоит главная задача этой недели у Рыб: как можно лучше завершить важные дела и проекты, подготовить почву для новых свершений и понемногу приступать к их реализации. Главное не торопиться – вы должны быть уверены, что все складывается отлично.