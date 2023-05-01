Володина назвала два знака зодиака, на которых деньги обрушатся лавиной: зря в них не верили

Львы и Девы смогут посмеяться над теми, кто не верил в их мечты и планы на будущее. Ведь совсем скоро многие представители этих знаков зодиака познают чудный вкус денег.

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Василиса Володина заметила, что в финансовой сфере Львов наметилась положительная тенденция. В ближайшем будущем они смогут отдохнуть от усилий и позволить себе приятный отпуск или роскошное времяпровождение, то, о котором давно грезили.

Девы ощутят приятные денежные поступления на работе и в бизнесе. Они будут действовать решительно, и именно это даст позитивный результат. Астролог советовала Девам только не лгать окружающим, это может постыдно вскрыться.

Источник: rsute.ru.