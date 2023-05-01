Деньги и процветание! Глоба назвала трех главных богачей мая

Астролог Тамара Глоба считает, что в мае 2023 году очень повезет с деньгами Весам, Скорпионам и Львам. По ее мнению, у этих людей все сложится так - как они сами этого хотят.

«Как только вы решите поменять свою жизнь и встать на совершенно новый уровень - доходы увеличатся. Сейчас - самое время», - говорит она.

По словам Глобы, представителям этих созвездия мора отбросить все сомнения и сделать шаг навстречу мечте. Май - самое благоприятное время для этого.

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