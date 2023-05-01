«Не стоит планировать жизненно важных событий»: астролог рассказала, каким будет май

Астролог Елена Мун рассказала, что ждет россиян в период ретроградного Меркурия и коридора затмений.

Оказалось, в мае все знаки испытают на себе влияние двух важных астрологических событий. Коридор затмений закончится пятого мая. А ретроградный Меркурий продлится до 16 мая.

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