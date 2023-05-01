«Не стоит планировать жизненно важных событий»: астролог рассказала, каким будет май

Планеты. Фото: Global Look Press

Эксперт по предсказаниям поделилась важной информацией.

Астролог Елена Мун рассказала, что ждет россиян в период ретроградного Меркурия и коридора затмений.

Оказалось, в мае все знаки испытают на себе влияние двух важных астрологических событий. Коридор затмений закончится пятого мая. А ретроградный Меркурий продлится до 16 мая.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

«Меркурий наберет скорость только к концу мая, поэтому не стоит планировать жизненно важных событий на этот весенний месяц, особенно в первой половине», – заявила Елена Мун.

«Энергии месяца у многих всколыхнут прошлое, заставят навести порядок в незаконченных отношениях и делах. Если где-то недоработали, оставили что-то на полпути, то в мае придется вернуться назад и поставить точки вместо запятых», – добавила астролог в беседе с vnimanie.pro.

Столкнуться с проблемами придется, предупреждает астролог. Однако пусть это вас не пугает.

 

Читайте также