«Не стоит планировать жизненно важных событий»: астролог рассказала, каким будет май

Астролог Елена Мун рассказала, что ждет россиян в период ретроградного Меркурия и коридора затмений.
Оказалось, в мае все знаки испытают на себе влияние двух важных астрологических событий. Коридор затмений закончится пятого мая. А ретроградный Меркурий продлится до 16 мая.
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«Меркурий наберет скорость только к концу мая, поэтому не стоит планировать жизненно важных событий на этот весенний месяц, особенно в первой половине», – заявила Елена Мун.
«Энергии месяца у многих всколыхнут прошлое, заставят навести порядок в незаконченных отношениях и делах. Если где-то недоработали, оставили что-то на полпути, то в мае придется вернуться назад и поставить точки вместо запятых», – добавила астролог в беседе с vnimanie.pro.
Столкнуться с проблемами придется, предупреждает астролог. Однако пусть это вас не пугает.