С 20 мая! Глоба назвала знак зодиака, который может серьезно заболеть - срочно к врачу!

Астролог Тамара Глоба заявила, что у Водолеев май будет хорошим месяцем, но с 20 числа надо обратить особое внимание на здоровье. Возможны серьезные проблемы, если игнорировать сигналы организма.

«Срочно обратите внимание на здоровье в третью декаду месяца. Уделите наибольшее внимание личным вопросам, займитесь уже собой», - заявила она.

Глоба также предупредила, что Водолеям не стоит ссориться с теми, кто им дорог. Иначе любимые люди могут захлопнуть перед вами дверь.

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