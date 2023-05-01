Личная жизнь треснет по швам, деньги испарятся: какому знаку предрекла беды Володина

Тельцы в ближайшее время должны испытать любовное разочарование, предрекла астролог Василиса Володина.

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Из-за этого многие из них потеряют уверенность в себе и испытают нехватку жизненных сил. К тому же высока вероятность потери финансов. Астролог не советует им в настоящий момент идти на большие траты, деньги могут пригодиться в будущем.

Вместе с тем Тельцам светит встреча с влиятельным человеком, который изменить их судьбу в лучшую сторону.

Источник: rsute.ru.