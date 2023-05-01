С 15 мая - самый тяжелый период: на какой знак зодиака обрушатся удары - Глоба

Астролог Тамара Глоба заявила, что в мае 2023 года Стрельцов ждут серьезные испытания, которые подорвут их моральное здоровье. С 15 числа, по ее словам, судьба принесет тяжелые новости, на которые невозможно будет реагировать спокойно.

«Нельзя недооценивать своих коллег на работе и поворачиваться к ним спиной, против вас могут начать плести интриги», - заявила она.

Глоба подчеркнула, что родные и близкие окажут поддержку Стрельцам в непростой период. Нужно собрать всю волю в кулак и выстоять.

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