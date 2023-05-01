Когда в мире появится новый лидер: Глоба озвучила конкретные даты – уже скоро

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В первой половине месяца она не исключила терактов, третья декада тоже принесет немало неприятных событий. Глоба увидела боевые события, землетрясения, взрывы, наводнения, пожары.

Также в конце месяца люди услышат о новых лидерах, которые смогут повлиять на события мирового масштаба в 2024 году.