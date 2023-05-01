«Новый период истории»: в мае Глоба предрекла кардинальные события – грохот и последствия

В третьей декаде мая астролог Тамара Глоба пообещала неспокойное время для всего человечества.

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«Это будет не самый спокойный период, когда возникнут военные проблемы, которые касаются не вопросов родины, а будут связаны с творческими людьми, с поисками свободы, с поисками решений в новый период жизни, новый период истории», - сказала Тамара Глоба в эфире своего YouTube-канала.

В третьей декаде мая астролог посоветовала быть внимательными, поскольку в данный период звезды сулят дни повышенной аварийности.

Особенно осторожными нужно быть при перелетах. Не исключены взрывы и землетрясения. Кроме того, Глоба увидела возможность терактов в начале мая.