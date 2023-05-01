Василиса Володина 1 мая напомнила про коварство ретроградного Меркурия: «Не пренебрегаем страхованием»

Наступившие майские праздники – не время расслабляться, хоть обстановка и располагает к этому. Ретроградность Меркурия никто не отменял, свое обратное движение планета продолжает до 15 мая. Астролог Василиса Володина передала «привет» от планеты, не приемлющей ничего нового. Звездочет советует людям в майский мини-отпуск выбирать проверенные маршруты для отдыха и возвращаться туда, где уже были.

«Многие ждут майских выходных как возможность уехать из города. Что ж, небесная погода балует! Единственное, пожалуй, исключение: места, где вы никогда не были (Меркурий по-прежнему движется вспять). Если такой поездки не избежать, перепроверяем брони и билеты, закладываем время на пробки, не пренебрегаем страхованием багажа», - рекомендует Володина.