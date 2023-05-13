Гороскоп на неделю с 15 по 21 мая для всех знаков зодиака

Ура! «Тирания» ретроградного Меркурия завершена! А это значит, что дела пойдут в гору, на нас обрушится шквал перемен, и нам следует быть готовыми к этому. Не все перемены нам понравятся, но в большинстве случаев со временем станет понятно, что все к лучшему. Закончился один жизненный этап, и теперь самое время шагнуть навстречу новому.

Кто из знаков Зодиака легко справится с переменами, а кто будет им сопротивляться – расскажет Teleprogramma.pro.

Телец

Хорошая неделя, главное – соблюдать два правила. Первое: никаких завышенных ожиданий. Второе: не дайте успехам вскружить вам голову. Продолжайте делать все обстоятельно и методично.

Любовь

Удачное время для любви. Может исполниться какое-то ваше желание. Так что не капризничайте (а то вы можете), поводов для радости у вас будет предостаточно.

Финансы

Благоприятные возможности словно сами плывут вам в руки. Вам нужно лишь не лениться и обязательно ими воспользоваться.

Здоровье

Вроде бы, майские праздники закончились, а желание вкусно покушать или даже выпить сохраняется. Берегите организм, некоторая аскеза, хотя бы условная, в этом вопросе не повредит.

Овен

Чему-то в жизни Овнов пришел конец, чему-то важному и, возможно, полезному. Может быть, случилось расставание, а может, завершение проекта. Другой бы расстраивался, ощущая печаль и пустоту, но Овны не таковы – Овен почувствует свободу и увидит в этом новые горизонты.

Близнецы

После довольно напряженной прошлой недели Близнецы смогут вздохнуть с облегчением – дела пойдут на лад, перед вами начнут открываться новые возможности. Хвататься за все сразу вы не станете, и это, пожалуй, правильно – выбирайте из этой россыпи драгоценных возможностей самое лучшее.

Рак

Раки снова любимчики фортуны – на этой неделе она улыбается вам особенно лучезарно. Лучше всего сейчас получаются дела, связанные с обучением, поездками и путешествиями. Но и в других сферах вам везет. И главная ваша задача – не распыляться и все же сделать выбор, чем вам будет полезнее заниматься на данный момент.

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Лев

Львов ожидают изменения. Но есть вероятность, что вас они совершенно не устроят, так как связаны с завершением этапа, который вам, в общем-то нравился. Попробуйте посмотреть на это иначе. Как только что-то заканчивается, всегда начинается нечто новое. Присмотритесь, может быть, вам это новое понравится.

Дева

Девы могут оказаться не готовыми к переменам, которые наступают после окончания ретроградности Меркурия. Вы только как-то привыкли и стабилизировались, и вот опять… Самой большой ошибкой сейчас будет жить прошлым. У вас большой потенциал, и если вы обратите свой взор в будущее, вы сумеете достичь больших успехов.

Весы

Помните, на прошлой неделе Весам приходилось терпеть и ждать подходящего момента? Поздравляем, он настал! Наконец-то можно приступить к реализации ваших гениальных идей. При этом важно не переоценивать свои силы и возможности окружающих, чтобы миновать разочарования и добиваться побед.

Скорпион

Да, еще с прошлой недели Скорпионов не то чтобы устраивает текущее положение вещей. Однако сейчас, когда уже многое стало понятным, вы можете выдохнуть, наконец-то расценив пришедшие изменения как избавление от чего-то надоевшего и тягостного. К тому же у вас освободится куча времени для того, что вам действительно интересно.

Стрелец

Стрельцы обдумали возникшие возможности и выбрали, что у них в приоритете. Можно приступать к выполнению наполеоновских планов. Если вы работаете в команде, стоит озаботиться выстраиванием границ и руководствоваться фразой «давайте договоримся на берегу», сразу обозначая, что вы делать будете, а что нет.

Козерог

Козероги упрямы и настойчиво идут к цели, не обращая внимания на преграды. Обычно этот метод хорошо работает. Но, увы, не сейчас. Если вы видите, что ничего не получается, а цели потеряли актуальность – проявите гибкость и используйте возникающие благоприятные возможности, вместо того чтобы выполнять задачу, которая вам уже и не нужна.

Водолей

В вашу жизнь входит нечто прекрасное, хотя и не таким способом, как вы могли бы этого ожидать. Не отмахивайтесь, примите дар судьбы. На этой неделе может найтись решение проблемы, которая давно не давала вам спокойно жить. И еще одно наблюдение: если что-то не выходит от слова совсем, возможно, вам пока этим заниматься не стоит.

Рыбы

Отличное время для личной жизни. В отношениях, в которых все хорошо, станет еще лучше, отношения могут выйти на новый уровень. А в тех, где все не очень, – появится возможность завершить их максимально безболезненно. Также неделя благоприятна для завязывания новых знакомств.