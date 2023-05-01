Тамара Глоба раскрыла опасные даты мая: «Дни повышенной аварийности»

Астролог и телеведущая Тамара Глоба дала прогноз на май. Последний весенний месяц будет сложным, первая его половина пройдет под влиянием двух затмений – апрельского солнечного и майского (5 мая) лунного. В этот период нужно пристально следить за здоровьем, уделять внимание детям и близким.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Вторая половина мая – неспокойная в плане боевых проблем, повышена аварийность авиаперелетов, риск взрывов, а также разгула стихии – пожаров, потопов, землетрясений. Тамара Глоба назвала конкретные дни, когда следует быть предельно осторожными, - это опасные дни мая.