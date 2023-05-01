Обострения, риски и неадекватность: что произойдет в первой половине мая, сообщила Тамара Глоба – лучше приготовиться

Первая половина мая находится под влиянием сразу двух астрономических явлений – солнечного затмения (20 апреля) и лунного (5 мая). Тамара Глоба предупреждает в своем прогнозе, что одним днем эти события на небе не заканчиваются, а продолжают испытывать на прочность все вокруг вплоть до 19 мая.

«Время, когда повышенное внимание нужно обращать на свое физическое и психическое состояние. Обостряются болезни, которые идут в скрытой форме, которых вы не замечали, а также это могут быть психические заболевания. Стоит избегать неадекватных персон», - настоятельно рекомендует астролог.

Особого внимания вокруг затмения требуют вопросы питания – срочно загляните в свое меню. В эти дни пища должна быть более легкой.

«Меньше жирной пищи – меньше скандалов и проблем», - объясняет у себя на YouTube-канале Глоба.

Также в первую половину месяца нужно особенно беречь детей и близких. Повышены риски обострений конфликтов в мире и природных сил – стихия даст о себе знать.

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