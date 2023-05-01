Уже 5 мая: вот что принесет лунное затмение – Глоба срочно предупредил людей

Не успели люди отойти от тотального солнечного затмения, как уже подкралось второе, теперь лунное. Оно произойдет на первой неделе мая, 5 числа. О явлении срочно предупреждает Богдан Глоба, сын Тамары и Павла Глобы. Астролог сразу дал понять, что легко не будет.

«Вокруг аспекты один напряженнее другого. Здесь пожары, проблемы с коммуникациями и связью в компании с техническими сбоями и общей аварийностью. Но береженого всегда берегут звезды, так что не надо быть там, где не надо быть. И держать голову холодной даже при горячем сердце», - пишет звездочет в Telegram-канале.

В такое время нужно следовать разуму, не поддаваться эмоциям. И лучше предпочесть синицу в руках, чем журавля в небе.

Неделя сумбурна, эмоциональна, добавляет Глоба-младший. Многие события чересчур выматывающие. Но позитивное тоже найдется: затменный период подойдет для победы над дурными привычками. Важно лишь прислушиваться к себе.

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