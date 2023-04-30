Три знака зодиака, в чьей жизни в мае наступит белоснежная полоса удачи — Солнце взошло

Ведический астролог Ирина Орлова поделилась прогнозом на май, назвав три знака зодиака, которые вступят в эру процветания. Второй месяц весны принесет этим баловням судьбы чистейшую полосу удачи — над ними встанет Солнце.

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Близнецы

Благоприятное время для коллективного труда, общения и пребывания среди людей. Определенную роль в решении проблем этого знака зодиака сыграет один значимый и влиятельный человек.