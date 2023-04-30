Три знака зодиака, в чьей жизни в мае наступит белоснежная полоса удачи — Солнце взошло

Ведический астролог Ирина Орлова поделилась прогнозом на май, назвав три знака зодиака, которые вступят в эру процветания. Второй месяц весны принесет этим баловням судьбы чистейшую полосу удачи — над ними встанет Солнце.
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Близнецы
Благоприятное время для коллективного труда, общения и пребывания среди людей. Определенную роль в решении проблем этого знака зодиака сыграет один значимый и влиятельный человек.
«Доверьтесь ему или сами обратитесь за помощью, если догадываетесь, кто ваш спаситель», - заверила Орлова.
Раки
Для них май станет прекрасным периодом для профессиональных достижений и личностного роста. Вот кого оценит по достоинству не только коллеги и начальство, но и ближнее окружение.
«Протяните руку помощи тем, кто пока не настолько твердо стоит на ногах. В их лице вы обретете верных друзей и последователей, с которыми потом ни огонь, ни вода не страшны», - добавила астролог.
Скорпионы
У этого знака зодиака прибавится работы, но в хорошем смысле этого слова. Благодаря ей, Скорпионы смогут добиться успехов и признания, выйти на новый профессиональный уровень.
«Подходящее время для погашения долгов и кредитов, в том числе досрочно. Возможно налаживание отношений с конкурентами, а также с теми, с кем прервалась связь или возникли разногласия», - подметила ведический астролог.
По материалам 7days