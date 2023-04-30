«Тревога без повода, резкие выпады»: Володина назвала самый опасный день на неделе с 1 по 7 мая

Василиса Володина в своем Telegram-канале поделилась прогнозом на неделю с 1 по 7 мая. Астролог назвала самый опасный день в этот период. И им станет пятница, 5 мая. Все словно потеряют голову, поддавшись эмоциям.

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