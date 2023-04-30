«Тревога без повода, резкие выпады»: Володина назвала самый опасный день на неделе с 1 по 7 мая

Василиса Володина в своем Telegram-канале поделилась прогнозом на неделю с 1 по 7 мая. Астролог назвала самый опасный день в этот период. И им станет пятница, 5 мая. Все словно потеряют голову, поддавшись эмоциям.
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«Середина недели и особенно пятница — нервные. Тревога без повода, раздражительность, резкие выпады в адрес случайных людей, разрывы отношений по поводу и без. Многим придется принять важное решение, отказаться от чего-то: части прибыли, партнерства, источника дохода, собственных амбиций или представления о себе, не соответствующего действительности.
Семь раз подумайте, прежде, чем уверенно ляпать. Если усмирить эмоции не получается, так и скажите собеседнику: «я сейчас плохо себя контролирую, могу наговорить лишнего, давай перенесем». В любом случае, если что-то или кто-то уйдет из вашей жизни, смотрите не как на потерю, а как на зачистку пространства под новое», - добавила астролог.