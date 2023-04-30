Василиса Володина назвала самую главную опасность на неделе с 1 по 7 мая: «Курьезы»

Василиса Володина в своем Telegram-канале поделилась прогнозом на первую неделю мая, рассказав, какими будут дни с 1 по 7 число. Этот период, как дала понять астролог, выдастся весьма необычным. Также она оставила предупреждение для всех знаков зодиака. Какие беды и опасности свалятся на обывателей на новой неделе — лучше всего проявить осторожность.
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«Экстравагантная неделька. Чудить могут даже самые предсказуемые на свете люди, особенно начиная со среды, 3 мая. Накаляются до предела провода у испорченных телефонов, срываются с клавиатуры пальцы.
Если серьезно, то общаться конструктивно будет непросто, благо, что праздники большинству из нас важных рабочих переговоров не сулят.
Но и не обещают легких сборов на дачу: вероятны импульсивные траты, временная потеря памяти и здравого смысла в бытовых вопросах, курьезы вроде: все взяли, а ключи забыли», - заверила Володина.
Кроме того, Василиса Володина пояснила, что понедельник, 1 мая и вторник, 2 мая — творческое и очень чувственное время. Идеально провести эти дни на природе с близкими или за любимым хобби.
«Для тех, кто трудится это самые продуктивные дни. Если непременно нужно договориться на этой неделе — используйте их. В остальное время неизбежно ощущение, что вы говорите со стеной», - добавила астролог.