Василиса Володина назвала самую главную опасность на неделе с 1 по 7 мая: «Курьезы»

Василиса Володина в своем Telegram-канале поделилась прогнозом на первую неделю мая, рассказав, какими будут дни с 1 по 7 число. Этот период, как дала понять астролог, выдастся весьма необычным. Также она оставила предупреждение для всех знаков зодиака. Какие беды и опасности свалятся на обывателей на новой неделе — лучше всего проявить осторожность.

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