Необычно и вкусно: как испечь пирог с соленым творогом на майонезном тесте – рецепт простой

Очень просто и быстро можно приготовить пирог с соленым творогом из заливного теста на майонезе. Выпечка получается аппетитной и необычной. Если вы хотите чего-то новенького, обязательно попробуйте этот рецепт.

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Ингредиенты: 200 мл майонеза, 3 яйца, 450 г муки, 350 г творога, 0,5 ч.л. соды, соль, молотый черный перец, 1 ч.л. оливкового масла.

Взбить яйца с солью, добавить майонез, соду и муку. Вымесить тесто до однородности. Протереть творог через сито, посолить и поперчить.

Смазать форму маслом, вылить тесто, добавить начинку и отправить на 40 минут в разогретую духовку.

Источник: lafoy.ru.