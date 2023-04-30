Владыка судьбы по дате рождения, чья жизнь уже не будет прежней — пророчество Володиной

Василиса Володина в своем Telegram-канале поделилась прогнозом на год Водяного Кролика, назвав знак зодиака, который полностью перепишет свою судьбу. У Водолеев может сложиться впечатление, что по их жизни как будто прошел ураган. Они заживут по-новому. И бояться перемен не стоит.

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«Год Водного Кролика зовет на подвиги, открывает совершенно новую главу в вашей жизни, которая продлится два десятилетия. Полностью осознать изменения вы сможете только в 2024 году, а пока закладывается их фундамент. Когда-нибудь, лет через 10, вы вспомните 2023 год как поменявший всю вашу жизнь», - добавила астролог.

Дни рождения Водолеев выпадают на даты с 20 января по 19 февраля.