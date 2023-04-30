Что обязательно нужно сделать Стрельцам, Козерогам и Рыбам в 2023 году — Володина

Василиса Володина в своем Telegram-канале поделилась прогнозом на год Водяного Кролика, раскрыв, чего ждать знакам зодиака в этот переменчивый период.

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Стрельцы

Их накроет жажда развлечений: им хочется праздника жизни. И не столько легкой жизни, сколько возможности действовать на свое усмотрение, а не уныло подчиняться чьей-то воле.

«Делать то, что велит внутренний творческий импульс, радостно проявляться, а не ходить по струнке и петь то, что велят», - заверила Володина.

Стрельцы ощутят эту жажду самовыражения — они будут нуждаться в новой сфере деятельности, которая станет для них отдушиной и любимым делом.