Что обязательно нужно сделать Стрельцам, Козерогам и Рыбам в 2023 году — Володина

Василиса Володина в своем Telegram-канале поделилась прогнозом на год Водяного Кролика, раскрыв, чего ждать знакам зодиака в этот переменчивый период.
Еще больше интересных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».
Стрельцы
Их накроет жажда развлечений: им хочется праздника жизни. И не столько легкой жизни, сколько возможности действовать на свое усмотрение, а не уныло подчиняться чьей-то воле.
«Делать то, что велит внутренний творческий импульс, радостно проявляться, а не ходить по струнке и петь то, что велят», - заверила Володина.
Стрельцы ощутят эту жажду самовыражения — они будут нуждаться в новой сфере деятельности, которая станет для них отдушиной и любимым делом.
Козероги
Для них 2023 год станет событийным. Козероги наконец-то ощутят, как вокруг них рушатся тяжелые оковы, которые сдерживали их многие годы. Это не только эмоциональное освобождение, это внутренний комфорт.
Им больше не придется контролировать каждый свой шаг, пора отпустить вожжи и дать себе немного отдохнуть.
«Как будто жизнь распахивает свои любящие объятия и в ней появляется место для удовольствий, а не только для обязанностей и волевых усилий», - добавила астролог.
Рыбы
Им предстоит найти тот глобальный вектор, который может проявиться не сразу. Однако выбранный путь затронет и последующие года, поэтому Рыбы должны отнестись к своим желаниям внимательно.
«Вы ощутите очень остро, что не хотите общаться с каждым встречным-поперечным, что вам нужно избирательно формировать круг общения, выбрать «своих» и уделять время этому немногочисленному кругу людей», - считает Володина.