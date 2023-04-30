Тамара Глоба назвала знак, который рискует остаться без поддержи друзей в мае

Эксперт в гороскопах Тамара Глоба рассказала, кому из знаков придется столкнуться с предательствам в мае этого года.

Оказалось, астролог увидела у Козерогов ситуацию, когда они могут потерять друзей. Причем эта утрата негативно повлияет на карьеру и репутацию Козерогов.

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Тамара Глоба добавила, что в этом месяце у Козерогов будет много активности. Но надо уделить внимание близким, чтобы не остаться одному. Об этом астролог рассказала в Gorodche.ru.