Эра процветания: Глоба назвала знак зодиака, который озолотится весной - все козыри в руках

Астролог Тамара Глоба уверена, что весной 2023 года денежный куш сорвут Львы. Вообще, по ее словам, этим людям стоит начать проекты, о которых давно мечтали. И все сложится так, как они хотят. Наступит эра процветания.

«К ним будут обильно стекаться деньги. Их ждут важные поездки, продуктивные переговоры», - заявила она.

А осенью, по мнению Глобы, у Львов будут значительные перемены в семейных вопросах. Так что если у вас есть напряженность со второй половинкой - лучше проговорите и обсудите все. Иначе вы можете расстаться.

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