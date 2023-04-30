Единственный король фортуны мая: деньги и любовь польются рекой - Глоба

Астролог Тамара Глоба заявляет, что в мае Тельцам повезет практически во всех аспектах жизни. Этим людям предоставиться шанс заработать много денег и найти любовь всей своей жизни.

«Май - месяц Тельцов. Переговоры, поездки, путешествия будут на высоте. А на работе возможет карьерный рост», - заявила она.

Главное, остерегайтесь недоброжелателей и не будьте чрезмерно доверчивыми. Наверняка, найдутся люди, которым вы встанете поперек горла от своего счастья.

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