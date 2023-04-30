«Готовьтесь к упорному труду»: что обязательно нужно сделать Львам в мае, иначе быть беде

Таролог Алисия Артемьева в прогнозе для сайта Teleprogramma.pro назвала знак зодиака, которому в мае придется туго. Особенно там, где дело касается финансовых вопросов. Что нужно сделать Львам, чтобы пережить бунт на корабле?
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«В первых двух декадах месяца Львы сосредоточатся на профессиональной области. Готовьтесь к долгому и упорному труду, если хотите обратить на себя внимание больших боссов.
Львам предстоит показать все свое мастерство и выносливость, но результат оправдает ожидания. В третьей декаде мая вы получите деловое предложение, приняв которое сможете со временем улучшить состояние своего бюджета», - добавила таролог.
В том же случае, если Львы пустят все на самотек, они едва ли смогут добиться успеха в финансовом плане, скорее наоборот, их ждет крах.