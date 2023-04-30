«Готовьтесь к упорному труду»: что обязательно нужно сделать Львам в мае, иначе быть беде

Таролог Алисия Артемьева в прогнозе для сайта Teleprogramma.pro назвала знак зодиака, которому в мае придется туго. Особенно там, где дело касается финансовых вопросов. Что нужно сделать Львам, чтобы пережить бунт на корабле?

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