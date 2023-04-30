Май развернет жизнь на 180° одним махом: знак, которого ждет судьбоносное знакомство — любовь

Таролог Алисия Артемьева в прогнозе для сайта Teleprogramma.pro назвала знак зодиака, который в мае встретит свою судьбу в лице всепоглощающей любви. Раки сумеют наладить личную жизнь, причем все произойдет случайно, без каких-либо усилий с их стороны. Судьба сама столкнет этот знак зодиака со второй половинкой.
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«В мае Ракам захочется уделить время друзьям и близким людям. Не затягивайте с долгожданной встречей и организуйте небольшое мероприятие, взяв инициативу в свои руки. Постарайтесь, чтобы свидание в дружеском кругу произошло не позже середины мая, ведь именно тогда одинокие Раки имеют шансы завязать судьбоносное знакомство благодаря общим связям. Если вы давно мечтаете о серьезных отношениях, готовьтесь изменить свою жизнь», - добавила таролог.