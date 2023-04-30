«Личное обаяние зашкаливает»: знак, который переплюнет всех в мае — прут деньги и любовь

Таролог Алисия Артемьева в прогнозе для сайта Teleprogramma.pro на май назвала знак зодиака, который сыщет славу абсолютного фаворита Вселенной. Вот кому везет по-крупному, остальные могут только позавидовать тому, как Тельцы будут управляться с делами. Судьба посулит им не только финансовый достаток, но и новое важное знакомство, которое обернется серьезным чувством.

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