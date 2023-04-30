Везунчик по дате рождения, который озолотится в мае — деньги рухнут обильным ливнем

Таролог Алисия Артемьева в прогнозе для сайта Teleprogramma.pro на май назвала знак зодиака, который сумеет сорвать денежный куш. Этот баловень судьбы не упустит своего.
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«Большую часть мая Овны будут стремиться изменить имеющееся финансовое состояние. Благодаря серьезному подходу к делу вы сможете значительно улучшить собственное денежное положение. Уже в первой половине месяца звезды приведут к Овнам нужных деловых партнеров и помогут заполучить лучшие рабочие проекты», - добавила таролог.
Звезды советуют Овнам браться за любые возможности повысить имеющийся доход. Тем более что третья декада мая потребует от них неожиданных трат, связанных с решением давних бытовых проблем.
Дни рождения Овнов выпадают на даты с 21 марта по 20 апреля.