Везунчик по дате рождения, который озолотится в мае — деньги рухнут обильным ливнем

Таролог Алисия Артемьева в прогнозе для сайта Teleprogramma.pro на май назвала знак зодиака, который сумеет сорвать денежный куш. Этот баловень судьбы не упустит своего.

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