Кто из знаков зодиака самый домовитый – тащат все в семью

Эти люди могут сказать про себя словами домовенка Кузи: «Я не жадный, я домовитый». Они знают, на каком ряду рынка дешевле помидоры, где можно купить хороший ковер и сами сделают ремонт в квартире, не прибегая к помощи специалистов.

О самых домовитых знаках зодиака Teleprogramma.pro рассказала ясновидящая, шаманка, финалистка шестой «Битвы экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова.

Телец

Тельцы никогда не упустят своего. Чтобы лучше представить образ Тельца, вспомните прапорщика советской армии из анекдотов. Он как раз такой – домовитый, дельный, все тащит в дом, в семью. Это про типичного Тельца.

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Дева

Дева – идеальный хозяин или идеальная хозяйка. Благодаря врожденному вкусу их дом будет отделам со вкусом и обставлен с шиком.

Это очень домовитый знак зодиака, хотя и не самый хозяйственный. Что касается того, чтобы выбрать идеальные ткани для штор или изысканный набор посуды, – это без проблем.

Но приготовить или прибить полку – работа для наемного персонала, здесь Девы себе не помощники.