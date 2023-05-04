Забывают загранпаспорт в отеле: кто из знаков зодиака самый рассеянный

Свое знаменитое стихотворение «Вот какой рассеянный с улицы Бассейной» Самуил Маршак, очевидно, писал про этих личностей. Они могут быть очень талантливыми людьми, но, к сожалению, витание в облаках нередко играет с этими товарищами злую шутку и отражается и на работе,и на семейной жизни.

Кто из знаков зодиака самый рассеянный? Об этом Teleprogramma.pro рассказала ясновидящая, шаманка, финалистка шестого сезона «Битвы экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова.

Близнецы

Близнецы могут часто обманывать по мелочам и вводить в заблуждение. Обычно это безобидная ложь, которая не касается никого, кроме них самих.

Но иногда Близнецы забывают, что и кому говорили. Начинают путаться в показаниях, менять события, иначе их интерпретировать, из-за чего выглядят рассеянными.

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Водолей

Как представители яркого творческого звена, Водолеи часто бывают рассеянными. Забыть загранпаспорт в номере отеле и вспомнить об этом на стойке регистрации в аэропорту? Водолеи могут запросто!

Ведь все их мысли были о прекрасном отдыхе - о том, как они вернутся домой, расскажут о приключении друзьям, а потом напишут сонет про пенку на гребне океанской волны, где в лучах солнца купались с ней мы…