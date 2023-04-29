Все мужчины мечтают! Женщины с этими именами - образцовые хозяйки

Астрологи уверены, что женщины с определенными именами - образцовые хозяйки, о которых мечтают почти все мужчины. Они и дельный совет дадут, и уют в доме создадут, и теплые слова скажут, когда это так нужно.

Чаще всего такими качествами обладают Светланы, Ирины и Александры. Эти женщины обожают наводить красоту в своем доме, экспериментировать. В их жилище всегда тепло, чисто и вкусно пахнет.

И, конечно, у них есть несколько коронных блюд, перед которыми не может устоять никто.

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