Никаких необдуманных трат и риска: что нельзя делать 29 апреля по лунному календарю

Эксперты в области астрологии сообщили, что несет в себе положение Луны 29 апреля 2023 года.

Отметим, что Луна уходит из созвездия Льва. И поэтому многие знаки смогут испытать желание показать свои скрытые способности и проявиться в мире. Благоприятны в этот день встречи. Они принесут не только новые знакомства, но перспективные дела в будущем.

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Можно завершать текущие дела, заниматься планированием и заботиться о своем здоровье. Не повредит и уборка пространства.