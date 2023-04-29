Поцелуй Бога! Единственный знак зодиака, который будет счастливым и богатым в 2023 году - Глоба

Астролог Тамара Глоба считает, что главными счастливчиками 2023 года станут Скорпионы. Да, у них будут трудности, невзгоды, но эти люди смогут победить все неприятности и выйдут сухими из воды.

«Скорпионы смогут реализовать новые проекты и все пройдет успешно. Начальство, возможно, сделает предложение, от которого трудно будет отказаться», - заявила она.

По мнению Глобы, из-за череды побед представители этого созвездия будут светиться от счастья. Даже покажется, что им благоволит сам Господь Бог.

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