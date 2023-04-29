Беды и слезы: какой знак зодиака может потерять все деньги в мае - Володина

Астролог Василиса Володина уверена, что в мае Овнам нужно быть аккуратными с деньгами, так как есть огромный риск - все потерять. По ее словам, у этих людей может наступить черная полоса.

«Овен будет преодолевать препятствия и в мае у вас их будет предостаточно. Весь месяц вы будете на низком старте, но силенок, к сожалению, не хватит», - заявила она.

Володина посоветовала Овнам притаиться в этом месяце и не совершать рискованные операции, связанные с финансами. Лучше оставьте до лучших времен, иначе обрушатся беды и слезы.

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