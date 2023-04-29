Единственный фаворит мая: поцелуй Бога ждет этот знак зодиака - Глоба

Астролог Тамара Глоба заявила, что у Тельцов наступает период, когда им можно все - начинать новые дела, совершать крупные покупки. В общем, менять жизнь так, как они сами хотят. И Вселенная будет с ними, удача будет на стороне этих людей.

«У Тельцов, наконец, дойдут руки до личного счастья, до тех проектов, которые они откладывали. Теперь у них появится шанс достичь цели», - заявила она.

Наладится и личная жизнь. Эти люди, по словам Глобы, будут светиться от счастья.

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