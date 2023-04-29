Кардинальные перемены и возможность для отдыха: что принесет 29 апреля всем знакам

Представителям четырех стихий рассказали, что стоит делать 29 апреля.
Огненным Овнам, Львам и Стрельцам таролог предсказала перемены. Некоторые из представителей с головой окунутся в новые отношения. А кто-то будет готов к переезду.
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Что касается земных знаков, им в этот день придется бросить вызов себе и окружающим. Один этап завершился, а что ждет дальше – решать только Тельцам, Близнецам и Козерогам.
Ракам, Скорпионам и Рыбам предстоит разбить розовые очки и забыть про мир иллюзий.
Близнецы, Весы, Водолей должны научиться расслабляться. А субботний день поможет им в этом. Об этом таролог рассказала в vnimanie.pro.