Кардинальные перемены и возможность для отдыха: что принесет 29 апреля всем знакам

Представителям четырех стихий рассказали, что стоит делать 29 апреля.

Огненным Овнам, Львам и Стрельцам таролог предсказала перемены. Некоторые из представителей с головой окунутся в новые отношения. А кто-то будет готов к переезду.

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Что касается земных знаков, им в этот день придется бросить вызов себе и окружающим. Один этап завершился, а что ждет дальше – решать только Тельцам, Близнецам и Козерогам.